Киев, , 17:07 — REGNUM Бывший президент Украины Пётр Порошенко и экс-спикер Верховной рады Андрей Парубий получили новые посты в украинском парламенте, сообщает 2 сентября официальный сайт Верховной рады Украины.

Уточняется, что Порошенко будет включен в комитет по вопросам интеграции с Европейским союзом, а Парубий войдёт в состав комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

Как сообщало ИА REGNUM, Пётр Порошенко и Андрей Парубий являются прямыми инициаторами и организаторами вооружённого конфликта в Донбассе, в результате которого на данный момент погибли не менее 13 тыс. человек.

Кроме того, существуют прямые свидетельства непосредственной причастности Парубия к расстрелу снайперами нескольких десятков человек во время госпереворота в Киеве в феврале 2014 года.

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