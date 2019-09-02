Рига, , 17:04 — REGNUM Начиная с сегодняшнего дня, 2 сентября, граждане Латвии будут получать ID-карты нового образца. Об этом сообщает новостной портал mixnews.lvсо ссылкой на сообщение управления по делам гражданства и миграции.

Начало выдачи документов нового образца было утверждено соответствующим решением Кабинета министров от 27 августа.

Новые электронные идентификационные карты будут действительные в два раза дольше, чем документы старого образа. Они также будут обладать более совершенной системой безопасности, записью имени на языке оригинала, цветной фотографией держателя карты, а также неограниченным числом электронных подписей.

По плану ID-карты станут с 2023 года обязательным документом удостоверяющим личность для всех жителей Латвии, достигших 15-летнего возраста. На данный момент такие карты имеют более 800 тыс. латвийцев.