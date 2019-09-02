Лампедуза , Италия, , 17:00 — REGNUM Джузеппе Конте, выдвинутый на пост премьер-министра Италии, должен вмешаться в ситуацию с высадкой мигрантов в Италию и с запретом на вход в территориальные воды страны кораблей с мигрантами, написал на своей странице в Facebook в понедельник, 2 сентября, лидер Демократической партии (принимает участие в формировании нового правительства) Никола Дзингаретти.

Он также заявил, что следует осуществить «кардинальный разворот политики по этому вопросу», то есть отменить введенные главой МВД в прежнем правительстве Маттео Сальвини ограничения.

Осенью 2018 года в Италии по инициативе «Лиги» Маттео Сальвини был принят декрет о безопасности и миграции, ограничивающий доступ мигрантов в страну, сокращающий расходы правительства на мигрантов и упрощающий их высылку из страны.

В «Лиге» считают организацию нелегальной миграции незаконным бизнесом и методом политического давления на национальные власти европейских стран. Расширенная версия закона была утверждена летом 2019 года.

Поток нелегальных мигрантов в Италию в этот период снизился более чем на 90%. Предполагается, что после ухода «Лиги» из правительства осенью 2019 года новые власти страны как минимум заметно смягчат правила в сфере нелегальной миграции.

Как сообщалось ранее, в конце августа формальный глава итальянского государства президент Серджо Маттарелла предоставил Джузеппе Конте мандат на формирование нового правительства.

Новое большинство в действующем составе парламента страны будет сформировано либералами, управлявшими Италией с 2013 по 2018 год, и «Движением 5 звёзд», входившим в состав предыдущей коалиции вместе с «Лигой».

Предполагается, что парламент поддержит утверждение этого правительства, две партии контролируют около 50% мест, хотя их актуальный совокупный рейтинг составляет около 40%.

После распада коалиции «Лиги» и «Движения 5 звёзд» в стране могли пройти досрочные выборы, однако Маттарелла не стал их назначать: по одной версии — чтобы не тратить «осеннее» время, необходимое на принятие бюджета, по другой — чтобы не допустить «Лигу» и другие правые партии к власти, а Маттео Сальвини — на пост премьер-министра.