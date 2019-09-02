Калининград, , 16:56 — REGNUM Калининградская область полностью готова к госзакупкам для нацпроектов, а на сегодняшний день уже проходят процедуры в рамках их реализации, объявил руководитель Конкурсного агентства Калининградской области Леван Дараселия. Его слова сегодня, 2 сентября, цитирует пресс-служба регионального правительства.

В целом по РФ, по данным ведомства, для реализации нацпроектов необходима закупка техники, технологий и оборудования на сумму в 6,2 трлн рублей, из них 3,3 трлн может быть произведено внутри страны. Согласно указа президента РФ, планируется рассмотреть возможность квотирования на закупки гражданской продукции предприятий отечественных ОПК.

В Калининградской области семь предприятий оборонно-промышленного комплекса: судостроительный завод «Янтарь», опытное конструкторское бюро «Факел», 94-й автомобильный ремонтный завод, калининградское предприятие «ЭРА», 33-й судоремонтный завод, 69-й ремонтный завод ракетно-артиллерийского вооружения и 150-й авиационный ремонтный завод. На предприятиях ОПК в Калининградской области работают более 6500 человек.