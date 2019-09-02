Москва, , 16:47 — REGNUM Украина испытывает серьёзные проблемы с инвестиционным климатом и это в том числе связано со своеобразием поведения её крупного бизнеса. Об этом заявил советник главы ЛНР по внешним связям, представитель ЛНР в политической рабочей группе на Минских переговорах Родион Мирошник в эфире передачи «Кто против?» на телеканале «Россия 1».

«Украина зависит от кредитов, она находится в формате дипломатии долгов, в которые вас втянули США и вы там находитесь. Что вы сделали, чтобы привлекать инвестиции? Разговаривать об инвестициях и вложить инвестиции — две совершенно разные вещи», — заявил Мирошник.

«Кто вкладывает в воюющую страну? Беспредел полиции, правоохранительных органов. Грабёж, мафии… И третье — олигархи! Коломойский, который сегодня говорит, что это поделим, это заберём, этого разорвём, этого поделим и здесь перекроем выезды. Какой нормальный адекватный человек принесёт хотя бы миллион долларов в Украину с такими условиями?» — добавил он.

Ранее Зеленский заявил, что Украина планирует предложить США инвестировать в страну, но при этом не намерена «стоять с протянутой рукой» перед Вашингтоном. Он также анонсировал реформы в правоохранительной и судебной системах Украины, а также улучшение инвестиционного климата.