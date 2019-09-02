Рим, 2 сентября 2019, 16:46 — REGNUM Процесс формирования нового состава Еврокомиссии, который должен приступить к работе 1 ноября, затягивается, передает Adnkronos в понедельник, 2 сентября, со ссылкой на заявление пресс-службы комиссии.
Представители двух стран, Италии и Румынии, еще не представили своих кандидатов, некоторые другие представили своих кандидатов лишь «неформально», потому глава ведомства Урсула фон дер Ляйен не может приступить к формированию комиссии.
Официальных сроков, в которые страны-члены ЕС должны представить своих кандидатов в Еврокомиссию, нормативами не предусмотрено.