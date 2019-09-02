Киев, 2 сентября 2019, 16:37 — REGNUM Вашингтон вытесняет Россию с европейского газового рынка, поэтому ось США-Польша-Украина сохраняется. Об этом 2 сентября заявил в эфире одного из украинских телеканалов директор Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко, комментируя итоги встречи президента Украины Владимира Зеленского и вице-президента США Майка Пенса.
Он считает, что США будут и дальше поддерживать Киев. Эксперт также выразил уверенность в том, что ситуация вокруг украинского завода по производству вертолетов «Мотор Сич» не помешает сотрудничеству Украины и США.
Напомним, в августе президент США Дональд Трамп отменил запланированный визит в Польшу, в связи с чем перенесена первая встреча с Зеленским. Трамп отменил визит из-за урагана «Дориан», который приближается к Флориде.
Как сообщалось, 31 августа и 1 сентября в Польше президент Зеленский принял участие в мемориальных мероприятиях по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны. В Варшаве глава украинского государства провел прямые переговоры с лидерами Польши, Бельгии, Литвы и вице-президентом США Майком Пенсом. Зеленский поднял вопрос о предоставлении Украине военно-технической помощи от США. В свою очередь Пенс призвал Киев продолжать реформы и бороться с коррупцией. При этом Пенс назвал встречу «великолепной» и заявил, что отношения с Украиной «еще никогда не были такими тесными», как при Трампе.