Киев, , 16:37 — REGNUM Вашингтон вытесняет Россию с европейского газового рынка, поэтому ось США-Польша-Украина сохраняется. Об этом 2 сентября заявил в эфире одного из украинских телеканалов директор Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко, комментируя итоги встречи президента Украины Владимира Зеленского и вице-президента США Майка Пенса.

«Если мы посмотрим на те решения, которые принимались, в частности, на тот меморандум, который был подписан между Украиной, Польшей и США относительно возможности поставки газа, то это свидетельствует о том, что американская политика не меняется. Пока речь идет о сжиженном газа, а в перспективе этот газ пойдет по газопроводу Балтийский, который будет идти через Норвегию и Данию в Польшу. Они будут вытеснять Россию с европейского газового рынка и диверсифицировать поставки для европейцев. На этом пути Польша — стратегический и главный партнер США в Центральной Европе. Ось США-Польша-Украина сохраняется», — сказал Мусиенко.

Он считает, что США будут и дальше поддерживать Киев. Эксперт также выразил уверенность в том, что ситуация вокруг украинского завода по производству вертолетов «Мотор Сич» не помешает сотрудничеству Украины и США.

Напомним, в августе президент США Дональд Трамп отменил запланированный визит в Польшу, в связи с чем перенесена первая встреча с Зеленским. Трамп отменил визит из-за урагана «Дориан», который приближается к Флориде.

Как сообщалось, 31 августа и 1 сентября в Польше президент Зеленский принял участие в мемориальных мероприятиях по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны. В Варшаве глава украинского государства провел прямые переговоры с лидерами Польши, Бельгии, Литвы и вице-президентом США Майком Пенсом. Зеленский поднял вопрос о предоставлении Украине военно-технической помощи от США. В свою очередь Пенс призвал Киев продолжать реформы и бороться с коррупцией. При этом Пенс назвал встречу «великолепной» и заявил, что отношения с Украиной «еще никогда не были такими тесными», как при Трампе.