Калининград, , 16:34 — REGNUM Камеры системы видеонаблюдений Калининградской области «Безопасный город» с начала 2019 года зафиксировали в регионе 38 тыс. автомобилей, которые находились в розыске, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Это не только угнанные транспортные средства, но и находящиеся в розыске из-за правонарушений или непогашенных задолженностей. В целом по области установлено около 300 камер видеонаблюдения с функцией автоматической фиксации госномеров. Такими камерами оборудованы все въезды и выезды из Калининграда и других крупных городов области, а также подъезды к госгранице РФ.

Система «Безопасный город» в регионе начала свою работу с 2014 года. Всего в Калининградской области оборудовано свыше 1200 камер видеонаблюдения и эта сеть продолжает расширяться.