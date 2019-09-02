Париж, , 16:33 — REGNUM Министр образования Франции Жан-Мишель Бланке пообещал, что подготовит «к концу сентября» статью по вопросу светского характера обучения в школе, сообщает Le Figaro.

«Сегодня больше девочек, чем мальчиков, не посещают детский сад по социальным причинам. Ислам привел к тому, что некоторые девочки ходят в школу позже или c меньшей посещаемостью», — заявил министр образования Франции.

Издание отмечает, что заявление министра вызвало споры, особенно в социальных сетях.

В этот понедельник, 2 сентября, во время совместного с премьер-министром страны Эдуардом Филиппом визита в начальную школу в Клиши-ла-Гаренн, недалеко от Парижа, Жан-Мишель Бланке «был вынужден защищаться».

По словам министра образования, речь идет о небольшом проценте детей, которые не ходят в начальную школу (2−3%), но очевидно, что некоторые девочки не делают этого по социальным причинам.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Франции Эммануэль Макрон призвал страны G7 удвоить финансирование образования девочек в африканском регионе Сахель.

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