Тбилиси, , 16:23 — REGNUM Оппозиционная нынешней власти Грузии партия «Свободная Грузия» призывает председателя правящей партии «Грузинская мечта» Бидзину Иванишвили как минимум в течение одного последующего года не вмешиваться в работу нового премьер-министра страны.

Бидзина Иванишвили Иван Шилов © ИА REGNUM

Так оппозиционная партия откликнулась на отставку премьера Мамуки Бахтадзе, который отныне и до назначения нового премьера будет исполняющим обязанности вместе со всем составом правительства. Заявление об отставке Бахтадзе сделал через соцсеть Facebook.

«Свободная Грузия» считает, что лидер правящей партии должен дать будущему премьеру возможность самому сформировать будущее правительство, чтобы с этим правительством реально решить стоящие перед страной задачи и проблемы.

«Важно, чтобы все поверили, что он (будущий премьер) являеься реальным первым лицом правительства и страны, а не помощником одного из лидеров партии», — пояснили в оппозиционной партии.

По мнению оппонентов, главная проблема для нынешней власти Грузии не в том, кто конкретно возглавляет правительство — Георгий Квирикашвили или Мамука Бахтадзе, а в той системе, при которой премьер-министр является «номинальной фигурой».

А нового премьера «Свободная Грузия» призывает максимально обновить состав правительства, чтобы общество почувствовало это обновление, и отобрать кадры по признаку профессионализма, а не лояльному отношению к правящей партии и ее лидеру.

Напомним, что 2 сентября уже бывший премьер-министр Грузии сообщил об отставке, разместив пространное заявление в соцсети, а затем встретился с ведущими телевизионных ток-шоу и ответил на их вопросы в связи с принятым решением.