Лондон, , 16:05 — REGNUM «Правительство Бориса Джонсона и те, кто выступает против Брексита без соглашения любой ценой, сегодня приступают к беспрецедентному для политической жизни Соединенного Королевства столкновению, в котором на карту поставлено гораздо больше, чем выход страны из Европейского союза, и так имеющий историческое значение, — пишет испанское издание ABC в этот понедельник, 2 сентября. — Группа депутатов уже готовит законопроект, который представят в ближайшие дни, чтобы воспрепятствовать отсутствию договора с Брюсселем, анонсировал вчера пресс-секретарь лейбористов по Брекситу Кейр Стармер».

Александр Горбаруков © ИА REGNUM

При этом министр Майкл Гоув, «второй номер» в кабинете Джонсона, отказался дать гарантии, что правительство будет соблюдать новый закон, если за него проголосуют. «Мне задают вопросы о том, чего я пока не знаю. Мне только предстоит выяснить, что за закон пытается принять оппозиция», — сказал Гоув BBC. «Для меня самое важное — принимать в расчет, что у нас уже есть действующие законы, которые одобрило подавляющее большинство депутатов», — добавил он.

Между тем ответственный за переговоры с Соединенным Королевством в Европейской комиссии Мишель Барнье подчеркнул, что Лондон должен ратифицировать соглашение о выходе из ЕС, заключенное в 2018 году (которое британский парламент отвергал три раза), до того, как обсуждать механизмы, альтернативные «ирландской гарантии». Такое заявление явно противоречит предложению, полученному Европой от Джонсона. Слова Барнье появились в статье, опубликованной в минувшее воскресенье в The Sunday Telegraph.