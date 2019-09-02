Гонконг, Китай, , 16:03 — REGNUM Центр Гонконга вновь погрузился в хаос субботним вечером, 31 августа — с «коктейлями Молотова», подожженной баррикадой и слезоточивыми газами, примененными в ходе жестоких стычек между полицией и манифестантами, бросившими вызов запрету на проведение марша и затопившими улицы бывшей британской колонии. Об этом сообщает испанское издание El Mundo.

Полиция обосновала свое решение запретить демонстрацию в субботу столкновениями, произошедшими в воскресенье на позапрошлой неделе и ставшими одним из самых тяжелых эпизодов с начала протестов. Однако вечером десятки тысяч манифестантов, одетых в черное, — цвет, символизирующий протест, — прошли маршем по нескольким центральным районам мегаполиса. «Возвращение Гонконга — революция нашей эпохи», — выкрикивали они. К наступлению ночи напряжение увеличилось: небольшая группа радикалов атаковала с камнями и «коктейлями Молотова» полицейских, стоявших возле парламентского комплекса.

В воскресенье, 1 сентября, продемократические акции сосредоточились вокруг аэропорта, работу которого манифестантам уже удавалось заблокировать в середине августа. На этот раз протестующие ограничились тем, что мешали направлявшемуся к терминалам транспорту. Так, им удалось на время парализовать работу линии метро, соединяющей город с аэропортом. Кроме того, было принято решение закрыть парковку номер 1 возле воздушных ворот.