Дублин, , 15:55 — REGNUM Власти Ирландии готовы выслушать и рассмотреть любые предложения правительства Великобритании по пограничному режиму после Brexit. Об этом сегодня, 2 сентября, заявил премьер-министр Ирландии Лео Варадкар, сообщает агентство Reuters.

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«Я спокоен, ещё есть время до 31 октября, и мы рассмотрим любые предложения, которые выдвинет британское правительство», — отметил Варадкар.

По его словам, уже на следующей неделе должна состояться его встреча с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. В настоящее время она прорабатывается.

Как сообщало ИА REGNUM, вопрос границы между Ирландией и Северной Ирландией, подконтрольной Лондону, является одним из самых болезненных для выхода Великобритании из ЕС.

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Напомним, в августе премьер-министр Великобритании Борис Джонсон направил письмо главе Европейского совета Дональду Туску с предложением исключить условие о сохранении Северной Ирландии в Таможенном союзе ЕС (так называемый «бэкстоп») из сделки по Brexit. По мнению Джонсона, «бэкстоп» является антидемократичным и подрывает суверенитет Соединённого Королевства, не совместим с желанием Великобритании установить стабильные отношения с Евросоюзом после выхода. Также британский премьер-министр считает, что «бэкстоп» может ослабить баланс, достигнутый Белфастским соглашением.

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