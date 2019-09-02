Златоуст, Челябинская область, , 15:54 — REGNUM Временный челябинский губернатор Алексей Текслер надеется на то. что в Златоусте произойдёт перезагрузка власти. Об этом он заявил в комментарии журналистам по поводу досрочной отставки Вячеслава Жилина с поста мэра.

Шахматы (cc) stevepb

Он подтвердил. что Жилин написал заявление об уходе. По его словам, оно продиктовано сложившейся в городе ситуацией и отвечает оценке, которую дал врио.

«Как я и говорил, в городе необходимо навести порядок и перезагрузить муниципальную власть», — отметил Текслер. И добавил, что сейчас важно, чтобы переходный период не оказался затянутым.

Как сообщало ИА REGNUM, Жилин досрочно ушёл в отставку. Он руководил городом с 2012 года.

Его ухода добивались некоторые городские жители, которые ранее встретились с врио. Это произошло в момент, когда Текслер посещал Златоуст.

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