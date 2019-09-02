Польские политики вновь заявили о желании получить от Германии выплаты за ущерб, нанесенный в ходе Второй мировой войны, но все эти высказывания по-прежнему носят характер пропаганды, а не официальных требований правительства, отметил шеф-редактор церковно-политической редакции ИА REGNUM Станислав Стремидловский в понедельник, 2 сентября, комментируя слова премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого.

Варшава, , 15:44 — REGNUM Как сообщалось ранее, Моравецкий в ходе своего выступления по случаю годовщины начала Второй мировой войны потребовал от Германии возмещения ущерба. В конце августа с аналогичным заявлением выступал и президент Польши Анджей Дуда.

«До сего момента все заявления польских лидеров на тему репараций от Германии звучат на уровне ни к чему не обязывающим заявлений, сделанных либо публично, либо в средствах массовой информации. Говорить что-либо серьезное на этот счет можно будет лишь тогда, когда подобные требования выйдут на официальный уровень и будут официально предъявлены правительством Польши правительству Германии.

До сих пор ничего по не происходит. Очередную актуализацию этой темы польскими государственными деятелями, экспертами и СМИ можно расценить двояко. Либо все дело в недавних мероприятиях, связанных с юбилеем начала Второй мировой войны. Либо Варшава намекает Берлину, что хотела бы добиться от Германии больших инвестиций или более внимательного отношения к польской позиции по вопросу распределения средств фондов ЕС и грантов бюджета ЕС.

Но по состоянию на сегодня всё это — скорее политическая пропаганда, которая не подкреплена какими-либо серьезными официальными дипломатическими документами», — отметил Станислав Стремидловский.