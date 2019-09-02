Сеул, , 15:57 — REGNUM Власти КНДР призвали Японию отказаться от плана по сбросу радиоактивной воды с атомной электростанции «Фукусима» в Тихий океан. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на южнокорейские источники.

Известно, что правительство Северной Кореи впервые высказало свое мнение относительно намерений Токио.

Как отмечают источники, если Япония приведет свой план в действие, то не только воды Японского моря будут загрязнены, но и весь мировой океан.

«Данными действиями Япония намерена навредить окружающей среде, а также человечеству, — сообщалось в источниках. — КНДР и другие страны не потерпят загрязнение радиоактивными отходами голубых морей. Япония должна немедленно остановить сброс воды с атомной электростанции».

Ранее в своем в интервью журналу Economist специалист по ядерной энергетики из Гринпис Германии Шон Бёрни сообщил, что Токио намерено сбросить около 1 млн тонн воды, накопленной в разрушенных реакторах АЭС «Фукусима» в Тихий океан.