Москва, , 15:31 — REGNUM Проблема Донбасса может быть решена при президенте Украины Владимире Зеленском. Об этом заявил посол США в России Джон Хантсман в опубликованном 2 сентября интервью «Комсомольской правде».

«При президенте Зеленском появилось ощущение надежды на то, что настанет время решения проблемы Донбасса и ряда других, доставивших много бед обеим странам», — сказал дипломат.

Хантсман отметил, что в отношениях России и Украины было нарушено «международное право». Говоря о российско-американских отношениях, дипломат указал на новые каналы, возникшие для диалога стран после «долгих лет очень ограниченного общения».

Как сообщало ИА REGNUM, 1 сентября в Польше состоялась встреча Зеленского с вице-президентом США Майком Пенсом. Он отметил, что отношения между США и Украиной в последние годы стали как никогда крепкими, и заверил, что Вашингтон продолжит выступать в поддержку территориальной целостности Украины.

Читайте также: Болтон рассказал о «ясном» послании Пенса Зеленскому