Тулун, Иркутская область, , 15:29 — REGNUM Во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным жители пострадавшего от подтопления города Тулун пожаловались на местную власть. Одна из жительниц города рассказала, что на неё подали в суд за то, что она обратилась с просьбой к заместителю председателя правительства РФ Виталию Мутко.

Виталий Мутко Дарья Антонова © ИА REGNUM

На это президент в шутку предложил назначить Мутко руководителем Тулуна. Собравшиеся согласились.

«Речь идёт о чём? О ваших отношениях с местной властью. У вас восьмого числа выборы. Выбирайте тех, которым доверяете», — подчеркнул Владимир Путин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин сегодня, 2 сентября, находится с рабочей поездкой в Иркутской области.