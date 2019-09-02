Тбилиси, , 15:28 — REGNUM Представитель СГБ Грузии Ираклий Антадзе представил журналистам в селе Эргнети беспилотник Южной Осетии, заявив, что летательный аппарат упал на границе при столкновении с дроном гражданского лица, передает 2 сентября РИА Новости.

Ранее 1 сентября Комитет госбезопасности Южной Осетии заявил, что квадрокоптер югоосетинской Генпрокуратуры был обстрелян и сбит грузинскими военными.

«Это дрон, который вчера упал на территории Карельского муниципалитета. Данный дрон столкнулся с любительским дроном, в результате чего оба упали. В тот момент распростилась информация, якобы дрон был сбит в результате открытого огня из автомата нашими полицейскими. Данное утверждение, конечно же, не соответствует действительности», — рассказал Антадзе.

Антадзе заявил, что представит беспилотник на технической встрече Механизмов по предотвращению и реагированию на инциденты (МПРИ) в Эргнети.

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