Москва, , 07:45 — REGNUM Межрегиональное взаимодействие и укрепление глобальной безопасности станут главными темами межпарламентских встреч и мероприятий Госдумы в осеннюю сессию, сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.

Ожидается, что 16 сентября состоится официальный визит спикера Госдумы Вячеслава Володина в Узбекистан, где запланированы переговоры с парламентариями и встречи с руководством республики.

Также в осеннюю сессию пройдет ряд многосторонних межпарламентских мероприятий.

23−24 сентября делегация Госдумы во главе с Володиным примет участие в IV Совещании спикеров парламентов стран Евразии, мероприятие пройдет в Казахстане. На совещании планируется обсудить вопросы продвижения интеграционных процессов на евразийском континенте, в том числе реализации многосторонних проектов в экономической сфере, законодательного обеспечения развития цифровой экономики и цифрового суверенитета государств, защиты окружающей среды, противодействия терроризму и укрепления безопасности.