Тбилиси, , 15:22 — REGNUM Послом Грузии в Кувейте назначен бывший посол в Узбекистане Константин Жгенти, передает 2 сентября «Первый канал грузинского телевидения».

Кандидатура дипломата была представлена президенту Грузии соответствующим постановлением правительства. Посол приступит к выполнению своих обязанностей с 15 сентября. Ранее этот пост занимал Роланд Беридзе.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 августа посол Грузии в Ираке с резиденцией в Аммане Заза Канделаки вручил верительные грамоты президенту Ирака Бархаму Салеху. После церемонии стороны обсудили вопросы развития торгово-экономического сотрудничества.

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