Москва, , 15:18 — REGNUM Операция, которую Соединённые Штаты провели 31 августа в сирийской провинции Идлиб якобы против полевых командиров «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), поставила под угрозу соблюдение режима тишины. Об этом заявили в департаменте информации и печати МИД России 2 сентября.

В официальном комментарии внешнеполитического ведомства отмечается, что воздушный удар США спровоцировал обстрелы террористами позиций правительственных войск Сирии. В МИД обратили внимание на то, что буквально накануне операции США в Идлибе глава госдепартамента Майк Помпео по итогам переговоров со спецпосланником генсекретаря ООН по Сирии Гейром Педерсеном заявлял о необходимости «немедленного восстановления режима прекращения огня».

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Стали известны подробности американского удара по Идлибу

«Непоследовательные и противоречивые действия США по Идлибу не могут не вызывать недоумения и обеспокоенности, — подчеркнули в департаменте. — С одной стороны, американские представители со всех трибун, включая ООН, требуют остановить эскалацию напряженности в Идлибе […] С другой — наносят воздушный удар, результатом которого стали масштабные разрушения и жертвы».

В это связи дипломаты задаются вопросом, чем «американские бомбы «лучше» российских и почему террористические цели США более «законны», чем террористические объекты, которые были уничтожены сирийскими правительственными войсками при поддержке российской авиации».

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Как сообщало ИА REGNUM, 31 августа США, не уведомив ни Россию, ни Турцию, нанесли авиационный удар в районе между населенными пунктами Маарет-Мисрин и Кафер-Хая в провинции Идлиб. При этом буквально накануне сирийские вооруженные силы в одностороннем порядке объявили о прекращении огня в зоне деэскалации Идлиб. По данным российских военных, есть многочисленные жертвы и разрушения. При этом американское командование утверждает, что при ударе был уничтожен командный пункт террористической группировки «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сирии.