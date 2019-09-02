Тбилиси, , 15:17 — REGNUM Грузии всегда недоставало стратегических акцентов в процессе развития государства и строительства государственных институтов, заявил уже отставной премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе на встрече с ведущими ток-шоу грузинских телекомпаний 2 сентября. До этого он в своеобразной форме, размещением пространного поста в соцсети Facebookсделал заявление об отставке, объяснив принципы своей деятельности на посту главы правительства и собственные оценки достигнутого.

До ответов на вопросы журналистов Бахтадзе сделал небольшое вступление и заявил, что цели и задачи, которые поставила перед ним команда, назначив на пост премьера, и которые ставил перед собой он сам, решены, достигнуты, следовательно, собственную миссию он считает выполненной.

Отдельно Мамука Бахтадзе коснулся той «негативной повестки дня» и «крайне поляризованной политической среды», которую, по его мнению, нынешнему правительству Грузии навязали оппоненты. По мнению уже бывшего премьера, такая повестка дня и такая поляризация для Грузии крайне опасна, и последствиями этой поляризации может воспользоваться и выиграть от нее только «страна-оккупант».

"Поэтому нам следует быть особо внимательными. Я часто слышу аргументы, что такая же поляризация есть и в развитых странах Запада, но системы западных стран устойчивые, а у нас совсем иная реальность, и от этой негативной повестки дня выиграет только страна-оккупант», — предупредил бывший премьер.

Он также напомнил об инициативе лидера правящей партии «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили о проведении в 2020 году парламентских выборов по пропорциональной системе с нулевым барьером и подчеркнул, что такая система позволит войти в парламент и политику Грузии новым лицам и что это будет «выполнением заказа грузинского народа».

Что касается той формы объявления об отставке, которую избрал бывший премьер, он назвал ее вполне логичной.

Мамука Бахтадзе был назначен премьер-министром Грузии в прошлом году, после ухода в отставку Георгия Квирикашвили.

С отставкой премьера весь состав правительства будет считаться исполняющим обязанности до назначения нового премьер-министра и представления им нового состава правительства.