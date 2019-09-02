Киев, , 15:17 — REGNUM Одной из приоритетных задач правительства Украины является развитие инфраструктуры, заявил премьер-министр страны Алексей Гончарук на встрече с президентом Украины, руководством Верховной рады и силовых структур.

«Одной из основных задач правительства Украины является развитие инфраструктуры и связи. 24 тысячи километров дорог на Украине нужно привести в нормальное состояние, когда их можно будет эксплуатировать», — рассказал он.

Глава правительства Украины также отметил, что ремонта требуют 15 аэропортов и пять морских портов. Кроме того, всю Украину необходимо покрыть качественным скоростным интернетом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Гончарук заявил, что за следующие пять лет экономика Украины должна вырасти на 40%.

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