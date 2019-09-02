Чебоксары, , 15:13 — REGNUM В Чувашии с интересом наблюдают за возвращением из длительного, трёхнедельного, отпуска главы республики Михаила Игнатьева, который не присутствовал на главном политическом событии месяца — 550-летии Чебоксар. При этом в последний отпускной день, 31 августа, он провёл первое совещание перед началом нового учебного года. В интернете между тем сопоставляют фотографии руководителя региона из серии «до и после» отпуска, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

1 сентября на официальной странице в Инстаграмме появилось фото главы Чувашии Михаила Игнатьева, которое стало основной при сопоставлении с доотпускными фотографиями Instagram.com

Возвращение Михаила Игнатьев получилось неприметным. На официальном портале сообщалось, что 31 августа он «проинспектировал ход строительства спортивных объектов Чувашского кадетского корпуса». 2 сентября провёл еженедельное совещание, информационным итогом которого стали две новости — при этом пресс-служба скромно не озаглавила, что планёрку проводил глава региона. И принял участие в открытии новой школы в Волжском-3 на 1100 мест. 3 сентября он планирует принять участие в открытии детсада в селе Урмаево Комсомольского района.

Интерес у общественности вызывает даже не то, что он делает, а как выглядит и как говорит: в интернете стали сопоставлять доотпускные и постотпускные фотографии Михаила Игнатьева, высказывая мнение, что за три недели тот «похудел конкретно», но ему «так больше идёт», и «даже помолодел». Отдельные пользователи предполагают, что причиной стал «спорт, спорт, спорт»: о том, что Игнатьев ведёт активный образ жизни, делая ежедневно несколько тысяч шагов, начиная утро «с зарядки», он заявлял ещё с момента прихода к руководству Чувашией, в 2010 году.

Глава Чувашии Михаил Игнатьев до отпуска. 9 августа 2019 года Cap.ru

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Михаил Игнатьев официально ушёл в «очередной отпуск» 12 августа, за неделю до старта праздничных мероприятий в честь 550-летия Чебоксар. Свой юбилей город праздновал всю неделю, а основные события прошли 24 августа. Примечательно, что глава республики на празднике не присутствовал, ограничившись протокольным видеопоздравлением.

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Отметим, что отпуск Игнатьева за все годы руководства республики был не только одним из самых длительных (три недели, по 31 августа), но и последовал менее чем через месяц после предыдущего: после внезапной или плановой (до сих никто не понял, потому что чиновники ухитрились запутать всех, в том числе запутавшись сами) операции, о которой в прессе впервые заговорили 19 июля. Где он провёл отпуск, чему ранее его пресс-служба посвящала несколько новостей с фотоиллюстрациями, теперь не разглашается. Официальную версию заменили слухи: по одной из версий, он находился на реабилитации за пределами России. По другой версии, провёл отпуск в одном из регионов России.

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