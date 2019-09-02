Тбилиси, , 15:11 — REGNUM Кандидат на освободившийся пост премьер-министра Грузии будет назван 3 сентября. Об этом заявил лидер парламентского большинства Гия Вольский, передает «Первый канал грузинского телевидения».

По его словам, заявление будет сделано после заседания политического совета парламентского большинства. «Кабинет министров представит того, кто, по нашему решению, будет премьер-министром. Поэтому опережать это не корректно и не целесообразно», — заявил Вольский.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 сентября Мамука Бахтадзе заявил о своей отставке с должности премьер-министра страны. Он заявил, что выполнил свою миссию на посту главы правительства и поэтому может уходить.

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