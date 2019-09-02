Тегеран, , 15:07 — REGNUM Пресс-секретарь правительства Ирана Али Раби заявил, что взгляды Франции и Ирана на ядерную программу Тегерана становятся ближе, сообщает Le Figaro.

Иранская ядерная программа

По его словам, это сближение во многом стало возможно благодаря телефонному разговору, который состоялся между главами Франции и Ирана 31 августа.

«К счастью, точки зрения по многим вопросам сошлись воедино, и сейчас идут технические дискуссии для выполнения обязательств со стороны Европы», — заявил официальный представитель правительства Ирана.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава администрации президента Ирана Махмуд Ваези заявил, что государство направит делегацию во Францию для встреч, связанных с ядерной сделкой.

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