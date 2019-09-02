Тегеран, 2 сентября 2019, 15:07 — REGNUM Пресс-секретарь правительства Ирана Али Раби заявил, что взгляды Франции и Ирана на ядерную программу Тегерана становятся ближе, сообщает Le Figaro.

Иранская ядерная программа
Иранская ядерная программа

По его словам, это сближение во многом стало возможно благодаря телефонному разговору, который состоялся между главами Франции и Ирана 31 августа.

«К счастью, точки зрения по многим вопросам сошлись воедино, и сейчас идут технические дискуссии для выполнения обязательств со стороны Европы», — заявил официальный представитель правительства Ирана.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава администрации президента Ирана Махмуд Ваези заявил, что государство направит делегацию во Францию для встреч, связанных с ядерной сделкой.

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