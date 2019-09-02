Красногорск, , 15:15 — REGNUM Прогнозируемая явка на выборы в советы депутатов городских округов Подмосковья составляет 15−20%. Об этом 2 сентября заявил председатель Избирательной комиссии Московской области Илья Березкин, сообщает «РИАМО».

Выборы Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Выборы пройдут в 31 муниципалитете Московской области. Ранее Березкин заявил, что избирательные участки полностью готовы к голосованию: установлены металлодетекторы, проводятся мероприятия по безопасности. За ходом выборов будут следить 6 тыс. наблюдателей, обеспечивать порядок — 6 тыс. полицейских.

«В этой кампании примет участие почти половина всех избирателей нашей области — это более 2,033 миллиона избирателей. Будут распределяться 584 мандата», — отметил Березкин.

Напомним, выборы депутатов в Московской области пройдут в единый день голосования 8 сентября 2019 года. Одновременно пройдут основные выборы депутатов, выборы на объединённых территориях и дополнительные четырёхуровневые выборы для замены депутатов, сложивших свои полномочия.

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