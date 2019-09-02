Линц, Австрия, , 15:06 — REGNUM Член земельного совета земли Верхняя Австрия Вольфганг Клингер в интервью газете Kronen Zeitung раскритиковал политику мультикультурализма. Правительство земли дистанцировалось от его заявлений и потребовало извинений от чиновника, пишет газета.

В частности, в интервью Клингер произнес фразу: «Смешанные культуры в мире доказали, что они не имеют преимуществ». По инициативе депутата от партии «Зеленые» парламент Верхней Австрии опубликовал заявление с критикой его слов. В тексте говорится, что правительство привержено политике интеграции и хотело бы избежать дискриминации и расслоения. Клингеру предлагается отказаться от своих слов и принести извинения тем, кого они оскорбили. Заявление не поддержали лишь коллеги чиновника по Австрийской партии свободы.

«Моя политика выступает за открытую миру Верхнюю Австрию, поэтому заявления члена земельного совета Клингера я отвергаю со всей ясностью», — заявил глава местного правительства Томас Штельцер.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году учитель одной из австрийских школ был уволен за то, что при помощи видео на YouTube пытался донести до ученика-мигранта мысль о том, что в Австрии необходимо соблюдать европейские правила поведения. Учителя обвинили в исламофобии.

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