Красногорск, , 15:04 — REGNUM Избирательные участки Подмосковья полностью готовы к проведению выборов членов советов депутатов, которые пройдут 8 сентября. Об этом 2 сентября заявил председатель Избирательной комиссии Московской области Илья Березкин, сообщает «РИАМО».

По его словам, готовность к выборам в регионе можно оценить в 110%. На данный момент все избирательные участки будут оборудованы металлодетекторами, проводятся мероприятия по безопасности. Также ручные металлодетекторы раздадут сотрудникам правопорядка. Всего за безопасностью будут следить свыше 4 тыс. сотрудников полиции.

«Все до единого избирательные участки оснащены металлодетекторами — 313 арочных детекторов в школах и больницах», — заявил Березкин.

Он также добавил, что за ходом выборов будут следить более 6 тыс. наблюдателей.

Напомним, 8 сентября в 31 муниципалитете Подмосковья пройдут выборы в советы депутатов городских округов.