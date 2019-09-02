Москва, , 15:03 — REGNUM Заявления руководства Польши относительно репараций от Германии, в отсутствии которых Варшава обвиняет Россию, ни что иное как продолжение склок внутри ЕС. Как передает корреспондент ИА REGNUM 2 сентября, об этом заявил депутат Госдумы Сергей Железняк («Единая Россия»).

«Германия является ключевым спонсором Европейского Союза, из бюджета которого Польша получает постоянные дотации. Очевидно, что поднятый Варшавой вопрос немецких репараций имеет исключительно политическую, а не юридическую или экономическую подоплеку». — заявил Железняк.

По его словам, активизация обсуждения вопроса о репарациях является результатом внутриполитических дискуссий в Польше, постоянной фронды с Германией на европейском политическом поле и способом зарабатывания очков у польского электората на грядущих выборах.

Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак в эфире польского телевидения завил, что ответственность за неполучение Польшей послевоенных немецких репараций лежит на России.

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