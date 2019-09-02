Киев, , 15:02 — REGNUM До конца 2019 года правительство Украины проведет масштабную инвентаризацию бизнеса и госструктур, чтобы просчитать бюджет на 2020 год. Об этом 2 сентября на встрече с руководством парламента, правительства и правоохранительными органами заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

«До конца года мы планируем широкими мазками сосредоточиться на инвентаризации страны: мы проанализируем все государственные реестры, все базы данных, все существующие объекты, все государственные органы и т.д., чтобы понять, что мы собственно имеем. Сегодня цифры нас очень часто обманывают. Мы не можем нормально просчитать бюджет на следующий год», — сказал Гончарук.

Он сообщил, что инвентаризация позволит составить план цифровизации страны.

«2020 год станет годом тотальной цифровизации страны. За 2020 год мы должны цифровизировать все что не успеем в этом году, а в этом году мы успеем многое. Это не значит, что мы откладываем эту работу на будущее. После 2020 года государство полностью должно быть в «цифре», в смартфоне», — добавил Гончарук.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 июня в администрации президента Владимира Зеленского прошло первое экспертное обсуждение концепции «Государство в смартфоне». После этого Зеленский призвал граждан страны принять участие в онлайн-опросе относительно трудностей в пользовании государственными услугами.

«Каждый украинец, и я лично сталкивался с, мягко говоря, недоразумениями, получая ту или иную государственную услугу. Поэтому я горячо верю в проект «Государство в смартфоне», — отметил Зеленский.