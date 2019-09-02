Иркутск, , 15:02 — REGNUM Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в Иркутской области сохранится до тех пор, пока не будут решены вопросы обеспечения жильём пострадавших от наводнения. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин, приехавший 2 сентября в Иркутскую область.

Как сообщается на сайте Кремля, президент встретился с жителями Приангарья, принимавшими участие в спасении населения, а также с пострадавшими от стихии.

Глава государства пообщался с жителями города Тулуна, собравшимися на улице в его ожидании.

Как уже сообщало ИА REGNUM, мощное наводнение накрыло Иркутскую область летом 2019 года. Серьёзно пострадал город Тулун.

До этого Владимир Путин был в Иркутской области 29 июня и 19 июля. А сегодня, 2 сентября, он прибыл в регион, чтобы ознакомиться с ходом восстановительных работ, провести совещание и посетить школу в Тулуне.

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