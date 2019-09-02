Москва, , 14:50 — REGNUM Тотальная борьба с русским языком на Украине привела к тотально безграмотному состоянию общества, считает бывший депутат Верховной рады Вадим Колесниченко. Об этом он заявил 2 сентября в эфире программы «Время покажет» на Первом канале, комментируя слова президента Украины Владимира Зеленского, который призвал разработать и принять законопроект о защите прав национальных меньшинств.

«Господин Зеленский — это звенящая пустота. Что в гуманитарной политике, что в национальной. Он абсолютный ноль. Он это показал. На кого он может опираться, если нынешнее молодое поколение — министр образования Украины не умеет ни говорить, ни писать на украинском языке? Тотальная борьба с русским языком привела к тотальному безграмотному состоянию общества», — сказал Колесниченко.

Кроме того, он отметил, что на Украине нарушена конституция в той её части, которая касается защиты прав русскоязычного населения.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что необходимо разработать и принять законопроект о защите прав национальных меньшинств на Украине, в котором «всё должно быть прописано — их язык, вера».

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