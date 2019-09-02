Москва, 2 сентября 2019, 14:50 — REGNUM Тотальная борьба с русским языком на Украине привела к тотально безграмотному состоянию общества, считает бывший депутат Верховной рады Вадим Колесниченко. Об этом он заявил 2 сентября в эфире программы «Время покажет» на Первом канале, комментируя слова президента Украины Владимира Зеленского, который призвал разработать и принять законопроект о защите прав национальных меньшинств.
Кроме того, он отметил, что на Украине нарушена конституция в той её части, которая касается защиты прав русскоязычного населения.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что необходимо разработать и принять законопроект о защите прав национальных меньшинств на Украине, в котором «всё должно быть прописано — их язык, вера».
Читайте ранее в этом сюжете: Зеленский хочет принять на Украине законопроект о правах нацменьшинств