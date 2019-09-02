Нур-Султан, , 14:49 — REGNUM Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству республики отложить внедрение дополнительных пятипроцентных пенсионных отчислений до 2023 года. Об этом глава государства заявил 2 сентября в своем послании народу, сообщает агентство «Казинформ».

Президент подчеркнул, что до 2023 года правительство, представители бизнеса и эксперты должны прийти к согласованному решению относительно пенсионных отчислений.

Токаев отметил, что в республике наблюдается рост социальных отчислений. Однако, по мнению президента, есть риски утраты стимула для работодателя в создании новых рабочих мест и повышении зарплаты.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 сентября во время совместного заседания палат парламента Казахстана президент республики Касым-Жомарт Токаев сделал обращение к народу. Одной из тем его выступления стало укрепление многопартийной системы.

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