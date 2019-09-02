Иерусалим, , 14:48 — REGNUM Израильская газета HAARETZ жёстко критикует Польшу за то, что на торжествах, посвящённых 80-летию начала Второй мировой войны говорилось о «польских жертвах и польских страданиях», но при этом «евреи почти полностью отсутствовали в речах».

«Правое националистическое правительство Польши может праздновать большую победу. В долгой войне за «культуру памяти», которую оно избрало целью после прихода к власти в 2015 году, вчера (1 сентября, — ред.) оно взяло последний бастион. После того, как Израиль признал польский нарратив, подчеркивающий страдания польского народа и умаляющий его роль в причинении страданий другому народу (еврейскому, — ред.), Германия и США убеждены в правоте польского подхода», — пишет комментатор «Гаарец» Офер Адерет.

Автор указывает, что все ораторы — от польского президента Анджея Дуды, президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера и вице-президента США Майка Пенса — говорили только о польских жертвах и польских страданиях.

«Представителей польского народа описывают как героев и борцов за свободу, которые рисковали жизнью для всего европейского континента и платили самую высокую цену в войне против Германии: их страна перестала существовать как независимый субъект, их города были уничтожены, а три миллиона их людей, христиан, заплатили жизнью… Но евреи — группа, которая во Второй мировой войне заплатила самую высокую цену, — почти полностью отсутствовали в выступлениях, собраниях, торжествах и маршах», — подчеркивает Адерет.

По мнению автора, организаторы и ораторы «не хотели открывать Ящик Пандоры», потому что «любое упоминание о страданиях евреев во время Холокоста потребует от них решения щекотливого и сложного вопроса о роли, которую польские граждане сыграли в нацистских преступлениях». Часть ответственности за такое положение дел публицист возлагает на правительство Биньямина Нетаньяху, которое подписало израильско-польскую декларацию, «приравнивающую антисемитизм к «антиполонизму».