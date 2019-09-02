Бишкек, , 14:47 — REGNUM «С Россией нас связывают особые доверительные отношения. Россия наш близкий, надежный союзник и стратегический партнер», — заявил президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков, выступая на церемонии открытия школы «Газпрома».

Глава государства отметил, что эта школа стала первым совместным киргизско-российским образовательным проектом такого уровня. И выразил надежду на то, что сотрудничество между Киргизией и Россией в сфере школьного образования продолжит расширяться.

Также президент Жээнбеков напомнил, что российский концерн «Газпром» уже инвестировал в экономику Киргизии около 35 млрд сомов (более 33 млрд рублей), перечислила в бюджет республики свыше 43 млрд сомов (около 41 млрд рублей), а также завершила строительство 9 физкультурно-оздоровительных комплексов во всех регионах страны и выделяет порядка 400 млн сомов (381 млн рублей) социально-уязвимым слоям населения.

Напомним, что общеобразовательная школа «Школа Газпром-Кыргызстан» построена в рамках проекта «Газпром — детям» и рассчитана на 960 ученических мест. Она оснащена новейшим оборудованием и имеет современную столовую, а также несколько спортивных залов и бассейнов.