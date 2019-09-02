Горно-Алтайск, , 15:00 — REGNUM На фоне избирательных кампаний в Москве, Санкт-Петербурге, Севастополе, Забайкальском крае и других эхо предвыборной борьбы в небольшой Республике Алтай раздаётся в виде «битвы рейтингов». Если верить «Коммерсантъ. Сибирь», второй тур на выборах губернатора вполне возможен. А согласно рейтингу РБК, нынешний врио Олег Хорохордин уверенно побеждает в первом туре. Такой разброс оценок, по мнению экспертов, объясняется тем, что, с одной стороны, Хорохордин не вызывает сильного отторжения у жителей республики, как его предшественник Александр Бердников. Хорохордина хвалят за предложенную программу развития Республики Алтай до 2024 года, отмечают его активную деятельность в целом и в рамках кампании в частности (что для нынешних российских врио не очень характерно). С другой — туманно намекают, что он не учитывает «специфику национальных раскладов».

Однако достойную альтернативу среди оппозиционных сил наблюдателям назвать сложно. Первый секретарь регионального отделения КПРФ Виктор Ромашкин, вокруг которого предлагалось «объединиться» оппозиционным политическим силам перед началом кампании, теряет симпатии избирателей ускоренными темпами. Причины этому ищут тоже разные: кто-то говорит о слабой кампании в силу нехватки средств, кто-то — что ему не удалось предложить яркую качественную программу. Так или иначе, идея «единого оппозиционного кандидата» умерла практически в зародыше, и попытки представителей оппозиционных сил найти в этом виноватых тоже успехом не увенчались. ИА REGNUM поговорило с первым председателем правительства Республики Алтай (1990−1997 год), кандидатом в губернаторы республики в 2014 году Владимиром Петровым о том, как проходит избирательная кампания в Горном Алтае.

— Владимир Иванович, для начала, уточните, пожалуйста, — вы являетесь членом «Партии Дела»? Местные СМИ писали, что вы перешли в «Партию Роста»…

— Да, я видел в газете «Листок» статью про то, что я якобы поменял партию, но внимания особого не обратил на неё — мало ли кто что пишет. У нас в региональном отделении «Партии Дела» произошли недавно изменения, поменялся председатель, но никто никуда не уходил. На данный момент я являюсь членом «Партии Дела» и её генерального совета, и к «Партии Роста» никакого отношения не имею.

— То есть вы сейчас не председатель регионального отделения?

— Поднялся выше — на федеральный уровень (смеётся). Да, региональным отделением я сейчас не руковожу, его председателем стал Валерий Кудачин; генеральный совет — это федеральный руководящий орган. Но это не значит, что я сижу сложа руки — вот с понедельника (2 сентября, интервью было проведено 30 августа. — прим.) поеду по встречам с избирателями вместе с нашими кандидатами.

— «Партия Дела» участвует в этих выборах?

— Да, в Эл Курултай (парламент Республики Алтай. — прим.) мы выдвинули кандидатов по одномандатным округам — в Шебалинском и Кош-Агачском районах.

— И как вы оцениваете шансы на победу?

— Хорошие у нас шансы, уверен. Наши кандидаты — люди известные, послужной список их рассказывать — полдня не хватит. Например, предприниматель Сергей Мазалов в Шебалинском районе очень известен, поддерживает все районные спортивные соревнования. В прошлом году он был избран депутатом районного совета от нашей партии — так практически сразу после избрания к нему жители-погорельцы обратились, многодетная семья. Помог, людей организовал, средства собрал, продукты, одежду. Недавно с ещё одной семьёй из другого села такая же беда случилась — так он смог добиться встречи с врио, чтобы тот помог жильё им получить взамен сгоревшего дома.

В Кош-Агачском районе у нас Алексей Шонхоров — известный общественник, который добился присвоения статуса особо охраняемой территории историко-культурному заповеднику «Межелик» (тюркский поминальный комплекс VII—VIII веков новой эры. — прим.), создания там туристической инфраструктуры. Для нас это многое значит, ведь Кош-Агачский район полон историко-культурными памятниками, и очень важно их сохранить. Впрочем, Алексей Александрович не только этим известен — при нём как при замглавы района по социальным вопросам в своё время около 20 социальных объектов было построено: школ, детских садов, больниц, фельдшерско-акушерских пунктов и других.

Так что сами видите — кандидаты у нас сильные, избирателям своим давно и хорошо известные, люди их уважают.

— С нулевым антирейтингом, получается. Но вы сами подверглись жёсткой критике в той же статье «Листка» — мол, не боретесь так яростно с Хорохординым, как с Бердниковым, не бросаетесь на баррикады.

— Опять вы к этой статье возвращаетесь. Да, я действительно боролся с Бердниковым. Но дело ведь было не только в нём одном — дело в той коррумпированной порочной системе, которой он оплёл всё как паутиной. Без разрушения этой системы невозможно говорить о благополучном будущем республики, и единственный, кто может её сломать, — это человек другого поколения и новой формации. Увы, среди оппозиционных кандидатов я не увидел того, кто может это сделать, — к сожалению, у них для этого недостаточно сил и ресурсов. Хорохордина в этом контексте я воспринимаю не как представителя «власти», партии, Москвы и так далее. Для меня он — человек, вне созданной Бердниковым прогнившей системы; тот, кто в силу этого сможет её сломать и создать предпосылки для развития Республики Алтай.