Токио, , 16:22 — REGNUM Японские военные и береговая охрана «укрепили свои позиции» вокруг спорных островов в Восточно-Китайском море. Об этом 2 сентября передает Independent со ссылкой на местные СМИ.

Так, впервые в стране было создано специальное подразделение полиции, вооруженное автоматическим оружием.

Полицейское подразделение будет базироваться на южном острове Окинава, который находится в 420 км к востоку от спорных островных территорий, которые контролируются Японией и известны как Сенкаку в Японии и Дяоюйдао в Китае.

Напомним, небольшие и необитаемые острова в Восточно-Китайском море Сенкаку (Дяоюйдао) на протяжении долгого времени являются причиной разногласий между Пекином и Токио.