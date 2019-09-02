Каир, , 14:39 — REGNUM В Каире умер посол России в Египте Сергей Кирпиченко. По данным департамента информации и печати Министерства иностранных дел РФ, дипломат скоропостижно скончался в одной из больниц египетской столицы.

Кирпиченко было 68 лет, пишет ТАСС. Причины смерти не сообщаются. В ведомстве пообещали позже опубликовать официальный некролог.

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Напомним, свою трудовую деятельность в МИД РФ Сергей Кирпиченко начал в 1973 году после окончания МГИМО. Он работал в посольствах СССР в Сирийской Арабской Республике, в Объединенных Арабских Эмиратах, Ливии, с 1991 по 1995 год занимал пост советника-посланника посольства СССР в Саудовской Аравии. С 2011 года занимал должность посла России в Египте и по совместительству полномочного представителя при Лиге арабских государств.

У дипломата осталась супруга, дочь и сын, которые также работают в МИД России.

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