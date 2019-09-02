Лесбос, Греция, , 14:36 — REGNUM 2 сентября власти Греции начали перевозить мигрантов из переполненных лагерей для беженцев, расположенных на островах в восточной части Эгейского моря, на материк. В настоящее время там располагаются 25 тыс. человек — в четыре раза больше, чем позволяет количество лагерей, передает немецкий канал n-tv.

Утром с греческого острова Лесбос в направлении города Салоники отбыл паром с 640 мигрантами на борту. Следующий отправится после обеда. Всего за первые сутки планируется переместить 1500 человек — в первую очередь пожилых, несовершеннолетних с родителями и больных.

В последние несколько дней мигранты сотнями нелегально перебирались из Турции на греческие острова. Как сообщало ИА REGNUM, 2 сентября власти Греции объявили, что в ускоренном порядке будут возвращены в Турцию те, кому отказано в проживании на греческой территории.

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