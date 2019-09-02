Тбилиси, , 14:34 — REGNUM Сторонники оппозиционной грузинской партии «Единое национальное движение» вышли на акцию протеста и потребовали от президента страны Саломе Зурабишвили объяснить помилование убийцы полицейского, сообщает 2 сентября издание «Новости-Грузия».

На акцию протеста у президентского дворца на улице Антонели собралось около 100 человек. Демонстранты требуют, чтобы администрация президента назвала причины, из-за которых было принято решение помиловать убийцу полицейского.

Сегодня, 2 сентября, Зурабишвили должна вернуться из Польши. Демонстранты планируют встретить президента «коридором позора».

Как сообщало ИА REGNUM, 30 августа председатель фракции «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе заявил, что администрация президента Грузии должна разъяснить помилование человека, который был осужден за убийство полицейского на 15 лет тюрьмы.

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