Киев, 2 сентября 2019, 14:40 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский пригрозил еженедельно лишать мантий судей, уличённых в коррупции. Об этом он заявил 2 сентября на встрече с руководителями Верховной рады, правительства и правоохранительных органов Украины.
Зеленский отметил, что до конца 2019 года должны быть заполнены 2 тыс. вакансий на должность судьи.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка заявил, что реформирует вверенное ему ведомство, если Верховная рада примет необходимые законы. По его словам, правоохранительные органы Украины превратились в преступную группировку.