Киев, , 14:40 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский пригрозил еженедельно лишать мантий судей, уличённых в коррупции. Об этом он заявил 2 сентября на встрече с руководителями Верховной рады, правительства и правоохранительных органов Украины.

Владимир Зеленский President.gov.ua

«Предыдущая власть делала все, чтобы судьи зависели только от нее. Только решительными мерами можно заставить выполнять закон. Такими решительными мерами является еженедельное лишение судейских мантий недостойных высокого звания судьи», — подчеркнул он.

Зеленский отметил, что до конца 2019 года должны быть заполнены 2 тыс. вакансий на должность судьи.

«Но это должна сделать уже новая Высшая квалификационная комиссия судей, которая будет перезапущена в ближайшее время», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка заявил, что реформирует вверенное ему ведомство, если Верховная рада примет необходимые законы. По его словам, правоохранительные органы Украины превратились в преступную группировку.