Милан, Италия, , 14:32 — REGNUM Если либералы и «Движение 5 звезд» сформируют новое правительство Италии под руководством Джузеппе Конте, то реально управлять этим правительством будут Ангела Меркель и Эммануэль Макрон, заявил в интервью Radio24 в понедельник, 2 сентября, лидер «Лиги» Маттео Сальвини.

Он напомнил, как Конте просил у канцлера Германии «совета» о том, как противодействовать «Лиге» — в период, когда Конте возглавлял правительство «Лиги» и «Движения 5 звезд».

В формировании нового правительства Италии в таком составе заинтересованы прежде всего евробюрократы и лидеры Франции и Германии, в интересах граждан Италии — провести выборы и получить такое правительство, которое будет просить советов только у своих сограждан, считает Сальвини.

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Как сообщалось ранее, в конце августа формальный глава итальянского государства президент Серджо Маттарелла предоставил Джузеппе Конте мандат на формирование нового правительства.

Новое большинство в действующем составе парламента страны может быть сформировано либералами, управлявшими Италией с 2013 по 2018 год, и «Движением 5 звёзд», входившим в состав предыдущей коалиции вместе с «Лигой».

Предполагается, что парламент поддержит утверждение этого правительства, две партии контролируют около 50% мест, хотя их актуальный совокупный рейтинг составляет около 40%. Однако продолжаются дискуссии как внутри каждой из партий, так и между ними.

После распада коалиции «Лиги» и «Движения 5 звёзд» в стране могли пройти досрочные выборы, однако Маттарелла не стал их назначать: по одной версии — чтобы не тратить «осеннее» время, необходимое на принятие бюджета, по другой — чтобы не допустить «Лигу» и другие правые партии к власти, а Маттео Сальвини — на пост премьер-министра.