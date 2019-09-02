Варшава, , 14:21 — REGNUM Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер попросил вчера, 1 сентября, прощения у Польши за то, что он охарактеризовал как «немецкую тиранию», сообщает испанское издание El Mundo. Речь Штайнмайера ознаменовала начало памятных мероприятий в 80-ю годовщину первого дня Второй мировой войны. Выступление немецкого президента стало откликом на события в польском городе Велюнь, который подвергся жестокой бомбардировке при участии десятков самолетов под командованием Вольфрама фон Рихтгофена. Воздушные атаки немцев уничтожили тогда около 70% небольшого городка, не имеющего стратегического значения, и привели к гибели 1 200 жителей из 16 000.

«Я склоняю голову перед жертвами атаки на Велюнь, склоняю голову перед польскими жертвами немецкой тирании и прошу у них прощения. Я хочу заверить, что мы не забудем и примем на себя ответственность, которую налагает на нас наша история», — сказал Штайнмайер в ходе мероприятия, которое он возглавлял вместе со своим польским коллегой Анджеем Дудой.

Глава немецкого государства добавил, что часть немцев совершила «преступление против человечества в Польше». «Кто говорит, что царство нацистского террора в Европе — второстепенное событие в немецкой истории, тот лишь выносит приговор сам себе», — подчеркнул он. Эти последние слова, по-видимому, содержали намек на выборы в Германии: 1 сентября как раз проходило значимое голосование в Саксонии и Бранденбурге, напоминает El Mundo. Результаты опросов в этих регионах свидетельствовали о популярности там праворадикальной партии «Альтернатива для Германии».