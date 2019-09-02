Киев, 2 сентября 2019, 15:02 — REGNUM Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка намерен реформировать прокуратуру до конца 2019 года. Об этом он заявил 2 сентября на встрече с президентом Украины, руководителями парламента и правительства.
Генеральный прокурор Украины выразил надежду, что в ближайшее время Верховная рада примет законы, необходимые для проведения реформ генеральной прокуратуры и всей уголовной юстиции в целом.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский поставил перед правительством и парламентом первоочередные задачи, которые необходимо выполнить до конца 2019 года.
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