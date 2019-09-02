Мурманск, , 14:08 — REGNUM Молодым специалистам в Мурманской области будут выплачивать «полярные» надбавки с первого дня работы. Договоренность об этом, как сообщил глава региона Андрей Чибис, была достигнута в ходе его встречи с президентом РФ, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Принципиально важно привлекать молодежь на предприятия, расположенные в Мурманской области. Конечно, когда молодой человек должен зарабатывать эти «полярки» 2,5 года, то мотивации — особенно когда ты отучился за пределами Мурманской области — не очень много. Гарантии выплат должны быть закреплены законом, но на эту сумму должны быть предусмотрены соответствующие преференции работодателям», — заявил Андрей Чибис на заседании регионального правительства.

Он отметил, что вопрос предоставления выплат с учетом достигнутых договоренностей в скором времени будет обсуждаться в правительстве РФ.

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