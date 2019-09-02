Рим, , 14:07 — REGNUM Если избиратели «Движения 5 звезд» не поддержат формирование правящей коалиции с либералами, в партии прислушаются к ним, заявил в понедельник, 2 сентября, лидер «Движения» Луиджи Ди Майо, передает информагентство ANSA.

Речь идет о традиционном онлайн-опросе избирателей партии, участие в котором могут принять только ее «подписчики». «Движение» заключило с либералами предварительную договоренность о формировании правительства без проведения опроса, однако позже всё же решило его провести.

Наблюдатели полагают, что степень внимательности, с которыми в «Движении» «прислушаются» к собственным избирателям, будет зависеть и от хода переговоров с либералами.

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Как сообщалось ранее, формальный глава итальянского государства президент Серджо Маттарелла предоставил Джузеппе Конте мандат на формирование нового правительства.

Новое большинство в действующем составе парламента страны будет сформировано либералами, управлявшими Италией с 2013 по 2018 год, и «Движением 5 звёзд», входившим в состав предыдущей коалиции вместе с «Лигой».

Предполагается, что парламент поддержит утверждение этого правительства, две партии контролируют около 50% мест, хотя их актуальный совокупный рейтинг составляет около 40%.

После распада коалиции «Лиги» и «Движения 5 звёзд» в стране могли пройти досрочные выборы, однако Маттарелла не стал их назначать: по одной версии — чтобы не тратить «осеннее» время, необходимое на принятие бюджета, по другой — чтобы не допустить «Лигу» и другие правые партии к власти, а лидера «Лиги» Маттео Сальвини — на пост премьер-министра.