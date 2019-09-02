Киев, , 14:15 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский перечислил первоочередные реформы. Об этом он заявил 2 августа на встрече с руководством парламента, правительства и правоохранительных органов страны.

По его словам, правительство Украины должно подготовиться к грядущему визиту представителей МВФ, переговорам с Россией касательно транзита газа, предложить проект бюджета на 2020 год и предпринять меры для борьбы с рейдерством.

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Зеленский также поручил правительству до октября 2019 года разработать закон о продаже земель сельскохозяйственного назначения, а Верховной раде — принять данный закон и отменить мораторий на продажу земли на Украине.

«Принять закон о рынке земель сельскохозяйственного назначения и отменить мораторий на продажу земли. Срок — до 1 декабря 2019 года. Ответственные — председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, председатель депутатской фракции «Слуги народа» Давид Арахамия, председатель комитета по вопросам аграрной и земельной политики Николай Сольский», — заявил он.

До первого декабря 2019 года правительство Украины и парламент должны разработать и принять законы по легализации игорного бизнеса и добычи янтаря.

«Детенизация экономики: подготовить и внести в парламент законопроекты о легализации игорного бизнеса, о легализации добычи янтаря. Сроки: до 1 октября 2019 года. Ответственные: премьер-министр Алексей Гончарук, министр финансов Оксана Маркарова», — подчеркнул Зеленский.

Как сообщил телеканал «1+1», ранее Зеленский заявил, что у правительства Украины есть три варианта действий: снизить тарифы на коммунальные услуги, повысить заработки граждан Украины или разойтись.

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