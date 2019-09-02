Киев, 2 сентября 2019, 14:15 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский перечислил первоочередные реформы. Об этом он заявил 2 августа на встрече с руководством парламента, правительства и правоохранительных органов страны.
По его словам, правительство Украины должно подготовиться к грядущему визиту представителей МВФ, переговорам с Россией касательно транзита газа, предложить проект бюджета на 2020 год и предпринять меры для борьбы с рейдерством.
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Зеленский также поручил правительству до октября 2019 года разработать закон о продаже земель сельскохозяйственного назначения, а Верховной раде — принять данный закон и отменить мораторий на продажу земли на Украине.
До первого декабря 2019 года правительство Украины и парламент должны разработать и принять законы по легализации игорного бизнеса и добычи янтаря.
Как сообщил телеканал «1+1», ранее Зеленский заявил, что у правительства Украины есть три варианта действий: снизить тарифы на коммунальные услуги, повысить заработки граждан Украины или разойтись.
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