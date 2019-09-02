Москва, , 14:07 — REGNUM Никулинский суд Москвы 2 сентября отказал в удовлетворении иска прокуратуры о лишении родительских прав супружеской пары, которая привела малолетних детей на незаконный митинг 3 августа — Елены Хомских и Петра Хомских, который получил известность в Сети как «охранник Навального». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на адвоката семьи.

Вместе с тем, семье Хомских вынесено предупреждение — суд указал родителям на необходимость изменить своё отношение к детям. Защита уже высказала своё несогласие с этим пунктом решения и намерена обжаловать его в апелляционной инстанции.

Напомним, что прокуратура в своём иске указывала на умышленный характер действий Хомских. По мнению следователей, родители специально привели на митинг двух детей в колясках, чтобы предотвратить возможное задержание сотрудниками полиции, то есть — фактически использовали их в качестве «живого щита». «Мужчина и женщина, вцепившись в ручки колясок с детьми, спиной толкали правоохранителей, явно рассчитывая на ответную реакцию», — описывает события газета «Взгляд».

На то, что Пётр Хомских является охранником блогера и одного из инициаторов незаконных митингов и шествий Алексея Навального, первым указал журналист Олег Лурье. По его сведениям, в 2014 году Хомских охранял Навального в «гастрольном туре по Костромской области». «Как положено рок-звезде охранника, носил бейджик-вездеход, но когда юристы задавали Навальному неудобные вопросы перед избирателями, он тут же кидался (его) защищать», — пишет Лурье в своём «Живом Журнале».

«Это не случайно проходящий персонаж, жестоко подавленный ОМОНом, а профессиональный провокатор, который работает на Навального, Касьянова, Яшина и неоднократно появлялся в ситуациях необходимых для снятия деструктивных роликов и распространения их в сети», — считает журналист.

Как сообщало ИА REGNUM, использование детей в колясках на незаконных митингах уже стало одним из методов работы их организаторов и активных участников. На митинге 27 июля в поле зрения правоохранительных органов попали Дмитрий и Ольга Проказовы, передавшие своего ребёнка одного из фигурантов уголовного дела о массовых беспорядках Сергею Фомину.

Уголовное дело было возбуждено по фактам беспорядков на несогласованном митинге в центре Москвы 27 июля. Формальным поводом для митинга стало несогласие ряда несостоявшихся кандидатов в депутаты Мосгордумы с отказом в их регистрации — в сданных ими подписных листах были выявлены поддельные подписи, данные несуществующих или уже умерших избирателей. Последний митинг, организованный одним из таких кандидатов с «мёртвыми душами» — Любовью Соболь, состоялся 31 августа, но не собрал и 800 человек.